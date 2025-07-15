15.07.2025
Смотреть онлайн Сада Нахимана - Аранча Рус 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Сада Нахимана — Аранча Рус, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте M1.
МСК, 1/16 финала, Корт: M1
WTA Гамбург
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Аранча Рус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
47%
68%
Реализация брейк - пойнтов
100%
55%
Комментарии к матчу