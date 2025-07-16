16.07.2025
Смотреть онлайн Джуле Нимиьер - Даяна Ястремская 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Джуле Нимиьер — Даяна Ястремская, 1/16 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джуле Нимиьер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Джуле Нимиьер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
16
3
Выигрыш первой подачи
64%
49%
Реализация брейк - пойнтов
36%
58%
Комментарии к матчу