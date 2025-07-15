15.07.2025
Смотреть онлайн Мария Тимофеева - Кайя Джуван 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Мария Тимофеева — Кайя Джуван, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте M2.
МСК, 1/16 финала, Корт: M2
WTA Гамбург
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Мария Тимофеева
Кайя Джуван
0 побед
1 победа
0%
100%
03.10.2025
Мария Тимофеева
1:2
Кайя Джуван
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
53%
49%
Реализация брейк - пойнтов
50%
42%
