14.07.2025
Смотреть онлайн Андрэ Пеллегрино - Тимофей Скатов 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Андрэ Пеллегрино — Тимофей Скатов, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 3
ATP Бастад
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тимофей Скатов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тимофей Скатов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Тимофей Скатов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Тимофей Скатов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Тимофей Скатов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
45%
Реализация брейк - пойнтов
75%
67%
Комментарии к матчу