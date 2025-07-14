14.07.2025
Смотреть онлайн Vilius Gaubas - Тьяго Монтейро 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Vilius Gaubas — Тьяго Монтейро, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 2
ATP Бастад
Завершен
(6:1, 2:6, 3:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Vilius Gaubas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Vilius Gaubas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тьяго Монтейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тьяго Монтейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Vilius Gaubas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Vilius Gaubas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Тьяго Монтейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
69%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
