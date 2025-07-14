Текстовая трансляция

Гейм 1 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 9 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 40-40