14.07.2025
Смотреть онлайн Филип Мизолич - Олле Валлин 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Филип Мизолич — Олле Валлин, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
ATP Бастад
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
5
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
79%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Комментарии к матчу