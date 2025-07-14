14.07.2025
Смотреть онлайн Nicolai Budkov Kjaer - Пабло Лламас Руис 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад: Nicolai Budkov Kjaer — Пабло Лламас Руис, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Centre Court
ATP Бастад
Завершен
(3:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу