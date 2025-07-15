15.07.2025
Смотреть онлайн Фредерико Феррейра Сильва - Иван Гахов 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Фредерико Феррейра Сильва — Иван Гахов, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.
МСК, 1/16 финала, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten
Завершен
(7:6, 4:6, 6:4)
2 : 1
15 июля 2025
