15.07.2025
Смотреть онлайн Matheus Pucinelli De Almeida - Гай Ден Оуден 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Matheus Pucinelli De Almeida — Гай Ден Оуден, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:25 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/16 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(3:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matheus P De Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Matheus P De Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Matheus P De Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Гай Ден Оуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Гай Ден Оуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу