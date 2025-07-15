15.07.2025
Смотреть онлайн Джеффри Бланкано - Клемен Табур 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Джеффри Бланкано — Клемен Табур, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте The KNLTB.
МСК, 1/16 финала, Корт: The KNLTB
Challenger Bunschoten
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу