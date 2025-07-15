15.07.2025
Смотреть онлайн Макс Хоукес - Михаэль Гиртс 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Макс Хоукес — Михаэль Гиртс, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/16 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Макс Хоукес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Макс Хоукес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Макс Хоукес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Макс Хоукес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Макс Хоукес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Михаэль Гиртс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Макс Хоукес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
83%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу