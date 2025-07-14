14.07.2025
Смотреть онлайн Таха Баади - Говинд Нанда 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Таха Баади — Говинд Нанда, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Говинд Нанда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Говинд Нанда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
48%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
