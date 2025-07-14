Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Таха Баади - Говинд Нанда 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаATP Лос Кабос: Таха БаадиГовинд Нанда, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос
Таха Баади
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Говинд Нанда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Говинд Нанда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Говинд Нанда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
48%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
