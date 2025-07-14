14.07.2025
Смотреть онлайн Бернард Томич - Yibing Ву 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Бернард Томич — Yibing Ву, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос
Отказ
(Победитель: Yibing Ву)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
14%
