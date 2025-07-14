14.07.2025
Смотреть онлайн Марк Лайяль - Алан Магадан 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Марк Лайяль — Алан Магадан, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марк Лайяль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу