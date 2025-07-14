14.07.2025
Смотреть онлайн Мёрфи Кассон - Николас Мехия 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Мёрфи Кассон — Николас Мехия, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Мёрфи Кассон
Николас Мехия
1 победа
0 побед
100%
0%
07.11.2025
Николас Мехия
1:2
Мёрфи Кассон
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
74%
83%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу