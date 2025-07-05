05.07.2025
Смотреть онлайн Semen Batin - Yu-Shun Lai 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Semen Batin — Yu-Shun Lai, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Неявка команды
(Победитель: Yu-Shun Lai)
- : -
05 июля 2025
