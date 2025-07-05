05.07.2025
Смотреть онлайн Christopher Kosei Ono - Jay Fairclough 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Christopher Kosei Ono — Jay Fairclough, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:2, 2:6, 6:3)
2 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
78%
56%
