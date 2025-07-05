Текстовая трансляция

Гейм 1 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40