05.07.2025
Смотреть онлайн Банг Шуо Инь - Хииро Сакамото 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Банг Шуо Инь — Хииро Сакамото, 1/2 финала . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:2, 5:7, 1:6)
1 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
58%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
Комментарии к матчу