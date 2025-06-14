Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Cayden Wang - Brendan Middleton 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Cayden WangBrendan Middleton, 1/2 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.

МСК, 1/2 финала, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Cayden Wang
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
14 июня 2025
Brendan Middleton
Игры 1/2 финала
05.07
Тайвань (Китай) Cheng Tang Англия Aryan Jit Singh
-
-
Неявка команды
05.07
Тайвань (Китай) Cheng En Yu Австралия Jerome Estephan
-
-
Неявка команды
05.07
Россия Semen Batin Тайвань (Китай) Yu-Shun Lai
-
-
Неявка команды
05.07
Япония Christopher Kosei Ono Австралия Jay Fairclough
2
1
6
2
2
6
6
3
Завершен
05.07
Австралия Арджун Мехротра Сингапур Maximus Z Wong
0
1
0
1
Отказ
05.07
Тайвань (Китай) Банг Шуо Инь Япония Хииро Сакамото
1
2
6
2
5
7
1
6
Завершен
05.07
Тайвань (Китай) Куан-Йи Ли Австралия Finley Dyer
2
0
6
0
6
2
Завершен
05.07
Австралия Diordan Macababbad Япония Satoru Nakajima
2
0
6
4
6
3
Завершен
05.07
Тайвань (Китай) Chen Hui Ho Индонезия Jaden Dewandaka Tan
0
2
4
6
4
6
Завершен
14.06
Япония Сота Минами Индия Дрона Валиа
2
0
6
2
6
2
Завершен
14.06
США Cayden Wang Австралия Brendan Middleton
2
0
6
2
6
0
Завершен
