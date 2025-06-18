18.06.2025
Смотреть онлайн Факундо Багниш - Хуан Мануэль Ла Серна 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Факундо Багниш — Хуан Мануэль Ла Серна, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Santa Cruz
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Факундо Багниш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Факундо Багниш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
55%
69%
Реализация брейк - пойнтов
20%
67%
