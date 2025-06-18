Смотреть онлайн Муркель Дельян - Педро Боскардин Диас 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Муркель Дельян — Педро Боскардин Диас, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.