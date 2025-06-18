18.06.2025
Смотреть онлайн Муркель Дельян - Педро Боскардин Диас 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Муркель Дельян — Педро Боскардин Диас, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
58%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
Игры 1/16 финала
18.06
1
2
7
6
3
6
3
6
Завершен
18.06
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.06
-
-
Отменен
18.06
0
2
2
6
1
6
Завершен
18.06
0
2
6
7
2
6
Завершен
17.06
0
2
6
7
3
6
Завершен
17.06
0
2
1
6
4
6
Завершен
17.06
-
-
Отменен
17.06
1
2
6
7
7
5
3
5
Завершен
17.06
0
2
4
6
1
5
Отказ
17.06
2
0
6
4
6
2
Завершен
17.06
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
17.06
2
0
6
0
6
3
Завершен
17.06
2
0
6
3
6
1
Завершен
17.06
2
0
6
4
6
4
Завершен
17.06
1
2
6
3
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу