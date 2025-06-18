18.06.2025
Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Juan Carlos Prado Angelo 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Гонсало Буэно — Juan Carlos Prado Angelo, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Завершен
(7:6, 3:6, 3:6)
(7:6, 3:6, 3:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Juan Carlos Prado Angelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Juan Carlos Prado Angelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Гонсало Буэно
Juan Carlos Prado Angelo
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Гонсало Буэно
0:2
Juan Carlos Prado Angelo
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
58%
63%
Реализация брейк - пойнтов
36%
58%
Игры 1/16 финала
18.06
1
2
7
6
3
6
3
6
Завершен
18.06
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.06
-
-
Отменен
18.06
0
2
2
6
1
6
Завершен
18.06
0
2
6
7
2
6
Завершен
17.06
0
2
6
7
3
6
Завершен
17.06
0
2
1
6
4
6
Завершен
17.06
-
-
Отменен
17.06
1
2
6
7
7
5
3
5
Завершен
17.06
0
2
4
6
1
5
Отказ
17.06
2
0
6
4
6
2
Завершен
17.06
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
17.06
2
0
6
0
6
3
Завершен
17.06
2
0
6
3
6
1
Завершен
17.06
2
0
6
4
6
4
Завершен
17.06
1
2
6
3
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу