18.06.2025
Смотреть онлайн Факундо Багниш - Matheus Pucinelli De Almeida 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Факундо Багниш — Matheus Pucinelli De Almeida, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Santa Cruz
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
18 июня 2025
Игры 1/16 финала
18.06
1
2
7
6
3
6
3
6
Завершен
18.06
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.06
-
-
Отменен
18.06
0
2
2
6
1
6
Завершен
18.06
0
2
6
7
2
6
Завершен
17.06
0
2
6
7
3
6
Завершен
17.06
0
2
1
6
4
6
Завершен
17.06
-
-
Отменен
17.06
1
2
6
7
7
5
3
5
Завершен
17.06
0
2
4
6
1
5
Отказ
17.06
2
0
6
4
6
2
Завершен
17.06
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
17.06
2
0
6
0
6
3
Завершен
17.06
2
0
6
3
6
1
Завершен
17.06
2
0
6
4
6
4
Завершен
17.06
1
2
6
3
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу