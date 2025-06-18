Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Факундо Багниш - Matheus Pucinelli De Almeida 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Факундо БагнишMatheus Pucinelli De Almeida, 1/16 финала . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Santa Cruz
Факундо Багниш
Отменен
(-:-)
- : -
18 июня 2025
Matheus Pucinelli De Almeida
Игры 1/16 финала
18.06
Перу Гонсало Буэно Боливия Juan Carlos Prado Angelo
1
2
7
6
3
6
3
6
Завершен
18.06
Аргентина Факундо Багниш Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна
0
2
2
6
4
6
Завершен
18.06
Аргентина Факундо Багниш Бразилия Matheus Pucinelli De Almeida
-
-
Отменен
18.06
Боливия Рауль Гарсия Аргентина Хуан Батиста Торрес
0
2
2
6
1
6
Завершен
18.06
Боливия Муркель Дельян Бразилия Педро Боскардин Диас
0
2
6
7
2
6
Завершен
17.06
Таиланд Максимус Джонс Бразилия Жуан лукас Рейс да Силва
0
2
6
7
3
6
Завершен
17.06
Боливия Федерико Себальос Аргентина Александр Баррена
0
2
1
6
4
6
Завершен
17.06
Аргентина Лаутаро Мидон Канада Alvin N Tudorica
-
-
Отменен
17.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Канада Хуан Карлос Агилар
1
2
6
7
7
5
3
5
Завершен
17.06
Аргентина Ренсо Оливо Мексика Луис Карлос Альварез
0
2
4
6
1
5
Отказ
17.06
Аргентина Баутиста Виличич Аргентина Николас Кикер
2
0
6
4
6
2
Завершен
17.06
Испания Диего Аугусто Баррето Санчес Аргентина Лусьяно Эмануель Амброджи
1
2
6
3
3
6
4
6
Завершен
17.06
Аргентина Женаро Альберто Оливиери Германия Джон Сперл
2
0
6
0
6
3
Завершен
17.06
Мексика Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Аргентина Эрнан Казанова
2
0
6
3
6
1
Завершен
17.06
Уругвай Франко Ронкаделли Аргентина Томас Фархат
2
0
6
4
6
4
Завершен
17.06
Аргентина Мариано Кестельбойм Аргентина Гонсало Вильянуэва
1
2
6
3
4
6
4
6
Завершен
