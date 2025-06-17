Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Сантьяго Де Ла Фуенте - Хуан Александер Родригес Родригес 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Сантьяго Де Ла ФуентеХуан Александер Родригес Родригес, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 7.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha 7
Challenger Santa Cruz
Сантьяго Де Ла Фуенте
Завершен
(6:7, 6:1, 6:2)
2 : 1
17 июня 2025
Хуан Александер Родригес Родригес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
55%
Реализация брейк - пойнтов
54%
33%
Игры Квалификационный раунд
17.06
Испания Диего Аугусто Баррето Санчес Бразилия Mateo Barreiros Reyes
2
0
7
6
6
1
Завершен
17.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
0
2
0
6
6
7
Завершен
17.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
2
1
6
7
6
1
6
2
Завершен
17.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Аргентина Баутиста Виличич
1
2
6
2
1
6
5
7
Завершен
16.06
Германия Лукас Герх Бразилия Педро Родригез
0
0
0
0
Завершен
16.06
Аргентина Лоренцо Хоакин Родригес Германия Джон Сперл
0
0
0
0
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA