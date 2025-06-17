17.06.2025
Смотреть онлайн Сантьяго Де Ла Фуенте - Хуан Александер Родригес Родригес 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Сантьяго Де Ла Фуенте — Хуан Александер Родригес Родригес, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 7.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha 7
Challenger Santa Cruz
Завершен
(6:7, 6:1, 6:2)
(6:7, 6:1, 6:2)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Johan Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Johan Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
55%
Реализация брейк - пойнтов
54%
33%
Комментарии к матчу