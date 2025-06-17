17.06.2025
Смотреть онлайн Хуан Мануэль Ла Серна - Баутиста Виличич 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Хуан Мануэль Ла Серна — Баутиста Виличич, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Завершен
(6:2, 1:6, 5:7)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
61%
62%
Реализация брейк - пойнтов
21%
44%
