17.06.2025

Смотреть онлайн Хуан Мануэль Ла Серна - Баутиста Виличич 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Хуан Мануэль Ла СернаБаутиста Виличич, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Хуан Мануэль Ла Серна
Завершен
(6:2, 1:6, 5:7)
1 : 2
17 июня 2025
Баутиста Виличич
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Баутиста Виличич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Баутиста Виличич - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
61%
62%
Реализация брейк - пойнтов
21%
44%
Игры Квалификационный раунд
17.06
Испания Диего Аугусто Баррето Санчес Бразилия Mateo Barreiros Reyes
2
0
7
6
6
1
Завершен
17.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
0
2
0
6
6
7
Завершен
17.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
2
1
6
7
6
1
6
2
Завершен
17.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Аргентина Баутиста Виличич
1
2
6
2
1
6
5
7
Завершен
16.06
Германия Лукас Герх Бразилия Педро Родригез
0
0
0
0
Завершен
16.06
Аргентина Лоренцо Хоакин Родригес Германия Джон Сперл
0
0
0
0
Завершен
Комментарии к матчу
