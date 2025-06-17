17.06.2025
Смотреть онлайн Бруно Кузухара - Луис Карлос Альварез 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Бруно Кузухара — Луис Карлос Альварез, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 3.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha 3
Challenger Santa Cruz
Завершен
(0:6, 6:7)
(0:6, 6:7)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бруно Кузухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Бруно Кузухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Бруно Кузухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Бруно Кузухара
Луис Карлос Альварез
1 победа
0 побед
100%
0%
22.06.2025
Бруно Кузухара
2:1
Луис Карлос Альварез
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
47%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
62%
Комментарии к матчу