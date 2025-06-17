Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Диего Аугусто Баррето Санчес - Mateo Barreiros Reyes 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Диего Аугусто Баррето СанчесMateo Barreiros Reyes, Квалификационный раунд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Диего Аугусто Баррето Санчес
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Mateo Barreiros Reyes
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диего Аугусто Баррето Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Диего Аугусто Баррето Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Mateo Barreiros Reyes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Mateo Barreiros Reyes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Mateo Barreiros Reyes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Mateo Barreiros Reyes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mateo Barreiros Reyes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Диего Аугусто Баррето Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Mateo Barreiros Reyes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Диего Аугусто Баррето Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Диего Аугусто Баррето Санчес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Mateo Barreiros Reyes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Диего Аугусто Баррето Санчес - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
67%
51%
Реализация брейк - пойнтов
71%
38%
Игры Квалификационный раунд
17.06
Испания Диего Аугусто Баррето Санчес Бразилия Mateo Barreiros Reyes
2
0
7
6
6
1
Завершен
17.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
0
2
0
6
6
7
Завершен
17.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
2
1
6
7
6
1
6
2
Завершен
17.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Аргентина Баутиста Виличич
1
2
6
2
1
6
5
7
Завершен
16.06
Германия Лукас Герх Бразилия Педро Родригез
0
0
0
0
Завершен
16.06
Аргентина Лоренцо Хоакин Родригес Германия Джон Сперл
0
0
0
0
Завершен
Комментарии к матчу
