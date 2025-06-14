14.06.2025
Смотреть онлайн Риверсайд Олимпик - Кингборо Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Риверсайд Олимпик — Кингборо Лайонс, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Windsor Park.
МСК, 10 тур, Стадион: Windsor Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Кингборо Лайонс
49'
52'
58'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Кингборо Лайонс
49'
Кингборо Лайонс
52'
Кингборо Лайонс
58'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Риверсайд Олимпик - 1-ый Гол
6'
Риверсайд Олимпик - Угловой
10'
Кингборо Лайонс - Угловой
16'
Риверсайд Олимпик - Угловой
23'
Кингборо Лайонс - Угловой
27'
Риверсайд Олимпик - Угловой
33'
Риверсайд Олимпик - Угловой
34'
Риверсайд Олимпик - Угловой
42'
Риверсайд Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
49'
Кингборо Лайонс - 2-ой Гол
52'
Кингборо Лайонс - Угловой
52'
Кингборо Лайонс - 3-ий Гол
58'
Кингборо Лайонс - 4-ый Гол
63'
Риверсайд Олимпик - Угловой
66'
Риверсайд Олимпик - Угловой
75'
Риверсайд Олимпик - Угловой
81'
Кингборо Лайонс - Угловой
90+2'
Кингборо Лайонс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1
Превью матча Риверсайд Олимпик — Кингборо Лайонс
История последних встреч
Риверсайд Олимпик
Кингборо Лайонс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Кингборо Лайонс
2:0
Риверсайд Олимпик
Статистика матча
Атаки
8
16
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
8
Игры 10 тур
Комментарии к матчу