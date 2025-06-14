Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Риверсайд Олимпик - Кингборо Лайонс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Риверсайд ОлимпикКингборо Лайонс, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Windsor Park.

МСК, 10 тур, Стадион: Windsor Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Риверсайд Олимпик
1'
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Кингборо Лайонс
49'
52'
58'
Смотреть онлайн
Риверсайд Олимпик icon
1'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Кингборо Лайонс icon
49'
Кингборо Лайонс icon
52'
Кингборо Лайонс icon
58'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Риверсайд Олимпик - 1-ый Гол
6'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
10'
Угловой
Кингборо Лайонс - Угловой
16'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
23'
Угловой
Кингборо Лайонс - Угловой
27'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
33'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
34'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
42'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
49'
Кингборо Лайонс - 2-ой Гол
52'
Угловой
Кингборо Лайонс - Угловой
52'
Кингборо Лайонс - 3-ий Гол
58'
Кингборо Лайонс - 4-ый Гол
63'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
66'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
75'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
81'
Угловой
Кингборо Лайонс - Угловой
90+2'
Угловой
Кингборо Лайонс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1

Превью матча Риверсайд Олимпик — Кингборо Лайонс

История последних встреч

Риверсайд Олимпик
Риверсайд Олимпик
Кингборо Лайонс
Риверсайд Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Кингборо Лайонс
Кингборо Лайонс
2:0
Риверсайд Олимпик
Риверсайд Олимпик
Обзор

Статистика матча

Атаки
8
16
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
8
Игры 10 тур
14.06.2025
Лонсестон Сити
1:2
Саут Хобарт
Завершен
14.06.2025
ФК Гленорчи Найтс
1:1
Девонпорт Сити
Завершен
14.06.2025
Лонсестон Юнайтед
2:5
ФК Кларенс Зебрас
Завершен
14.06.2025
Риверсайд Олимпик
1:3
Кингборо Лайонс
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA