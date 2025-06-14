14.06.2025
Смотреть онлайн Лонсестон Сити - Саут Хобарт 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон Сити — Саут Хобарт, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Mitsubishi Park.
МСК, 10 тур, Стадион: Mitsubishi Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Лонсестон Сити
65'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Саут Хобарт
61'
Текстовая трансляция
2'
Саут Хобарт - Угловой
10'
Саут Хобарт - Угловой
11'
Саут Хобарт - Угловой
45+3'
Саут Хобарт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Саут Хобарт - Угловой
47'
Саут Хобарт - Угловой
54'
Лонсестон Сити - Угловой
59'
Лонсестон Сити - Угловой
60'
Лонсестон Сити - Угловой
60'
Лонсестон Сити - Угловой
61'
Саут Хобарт - 2-ой Гол
65'
Лонсестон Сити - 3-ий Гол
70'
Лонсестон Сити - Угловой
88'
Лонсестон Сити - Угловой
90+2'
Лонсестон Сити - Угловой
90+2'
Лонсестон Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Лонсестон Сити — Саут Хобарт
История последних встреч
Лонсестон Сити
Саут Хобарт
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Саут Хобарт
1:3
Лонсестон Сити
Статистика матча
Атаки
27
30
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
5
4
