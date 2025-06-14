Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Лонсестон Сити - Саут Хобарт 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон СитиСаут Хобарт, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Mitsubishi Park.

МСК, 10 тур, Стадион: Mitsubishi Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Лонсестон Сити
65'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Саут Хобарт
61'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Саут Хобарт icon
61'
Лонсестон Сити icon
65'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
10'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
11'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
45+3'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
47'
Угловой
Саут Хобарт - Угловой
54'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
59'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
60'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
60'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
61'
Саут Хобарт - 2-ой Гол
65'
Лонсестон Сити - 3-ий Гол
70'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
88'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
90+2'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
90+2'
Угловой
Лонсестон Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Лонсестон Сити — Саут Хобарт

История последних встреч

Лонсестон Сити
Лонсестон Сити
Саут Хобарт
Лонсестон Сити
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Саут Хобарт
Саут Хобарт
1:3
Лонсестон Сити
Лонсестон Сити
Обзор

Статистика матча

Атаки
27
30
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
5
4
Игры 10 тур
14.06.2025
Лонсестон Сити
1:2
Саут Хобарт
Завершен
14.06.2025
ФК Гленорчи Найтс
1:1
Девонпорт Сити
Завершен
14.06.2025
Лонсестон Юнайтед
2:5
ФК Кларенс Зебрас
Завершен
14.06.2025
Риверсайд Олимпик
1:3
Кингборо Лайонс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA