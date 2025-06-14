Смотреть онлайн Лонсестон Сити - Саут Хобарт 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон Сити — Саут Хобарт, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Mitsubishi Park.