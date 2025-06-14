14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Гленорчи Найтс - Девонпорт Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: ФК Гленорчи Найтс — Девонпорт Сити, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе KGV Soccer Park.
МСК, 10 тур, Стадион: KGV Soccer Park
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Девонпорт Сити
45+2'
Девонпорт Сити
45+2'
Текстовая трансляция
10'
Девонпорт Сити - Угловой
11'
Девонпорт Сити - Угловой
13'
Девонпорт Сити - Угловой
15'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
36'
Девонпорт Сити - Угловой
42'
Девонпорт Сити - Угловой
44'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
45+1'
Девонпорт Сити - Угловой
45+2'
Девонпорт Сити - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
47'
Девонпорт Сити - Угловой
50'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
55'
Девонпорт Сити - Угловой
60'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
65'
Девонпорт Сити - Угловой
67'
ФК Гленорчи Найтс - 2-ой Гол
83'
Девонпорт Сити - Угловой
85'
ФК Гленорчи Найтс - Угловой
90+6'
Девонпорт Сити - Угловой
Превью матча ФК Гленорчи Найтс — Девонпорт Сити
История последних встреч
ФК Гленорчи Найтс
Девонпорт Сити
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.08.2025
Девонпорт Сити
1:1
ФК Гленорчи Найтс
Статистика матча
Атаки
97
64
Угловые
5
11
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
8
Игры 10 тур
