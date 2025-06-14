14.06.2025
Смотреть онлайн Лонсестон Юнайтед - ФК Кларенс Зебрас 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон Юнайтед — ФК Кларенс Зебрас, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Birch Avenue Soccer Grounds.
МСК, 10 тур, Стадион: Birch Avenue Soccer Grounds
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Лонсестон Юнайтед
40'
78'
Завершен
2 : 5
14 июня 2025
ФК Кларенс Зебрас
17'
20'
29'
45'
84'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
11'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
17'
ФК Кларенс Зебрас - 1-ый Гол
20'
ФК Кларенс Зебрас - 2-ой Гол
26'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
29'
ФК Кларенс Зебрас - 3-ий Гол
33'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
34'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
36'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
40'
Лонсестон Юнайтед - 4-ый Гол
45'
ФК Кларенс Зебрас - 5-ый Гол
78'
Лонсестон Юнайтед - 6-ый Гол
79'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
80'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
82'
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
84'
ФК Кларенс Зебрас - 7-ый Гол
87'
Лонсестон Юнайтед - Угловой
Превью матча Лонсестон Юнайтед — ФК Кларенс Зебрас
История последних встреч
Лонсестон Юнайтед
ФК Кларенс Зебрас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
ФК Кларенс Зебрас
2:3
Лонсестон Юнайтед
Статистика матча
Атаки
48
58
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
6
Игры 10 тур
