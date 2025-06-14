Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Лонсестон Юнайтед - ФК Кларенс Зебрас 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон ЮнайтедФК Кларенс Зебрас, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Birch Avenue Soccer Grounds.

МСК, 10 тур, Стадион: Birch Avenue Soccer Grounds
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Лонсестон Юнайтед
40'
78'
Завершен
2 : 5
14 июня 2025
ФК Кларенс Зебрас
17'
20'
29'
45'
84'
ФК Кларенс Зебрас icon
17'
ФК Кларенс Зебрас icon
20'
ФК Кларенс Зебрас icon
29'
Лонсестон Юнайтед icon
40'
ФК Кларенс Зебрас icon
45'
Счет после первого тайма 1:4
Лонсестон Юнайтед icon
78'
ФК Кларенс Зебрас icon
84'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
11'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
17'
ФК Кларенс Зебрас - 1-ый Гол
20'
ФК Кларенс Зебрас - 2-ой Гол
26'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
29'
ФК Кларенс Зебрас - 3-ий Гол
33'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
34'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
36'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
40'
Лонсестон Юнайтед - 4-ый Гол
45'
ФК Кларенс Зебрас - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
78'
Лонсестон Юнайтед - 6-ый Гол
79'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
80'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
82'
Угловой
ФК Кларенс Зебрас - Угловой
84'
ФК Кларенс Зебрас - 7-ый Гол
87'
Угловой
Лонсестон Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:5

Превью матча Лонсестон Юнайтед — ФК Кларенс Зебрас

История последних встреч

Лонсестон Юнайтед
Лонсестон Юнайтед
ФК Кларенс Зебрас
Лонсестон Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
ФК Кларенс Зебрас
ФК Кларенс Зебрас
2:3
Лонсестон Юнайтед
Лонсестон Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
58
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
3
6
Игры 10 тур
14.06.2025
Лонсестон Сити
1:2
Саут Хобарт
Завершен
14.06.2025
ФК Гленорчи Найтс
1:1
Девонпорт Сити
Завершен
14.06.2025
Лонсестон Юнайтед
2:5
ФК Кларенс Зебрас
Завершен
14.06.2025
Риверсайд Олимпик
1:3
Кингборо Лайонс
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA