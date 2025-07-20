20.07.2025
Ульсан Ситизен - Каннын Сити 20.07.2025
Матч турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Ульсан Ситизен — Каннын Сити, 18 тур. Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ulsan Sports Complex Stadium.
МСК, 18 тур, Стадион: Ulsan Sports Complex Stadium
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Ульсан Ситизен
90+1'
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
27'
Каннын Сити - Угловой
38'
Каннын Сити - Угловой
45+1'
Каннын Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,6
86'
Каннын Сити - Угловой
90+1'
Ульсан Ситизен - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,6
Превью матча Ульсан Ситизен — Каннын Сити
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
80
87
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
2
1
