20.07.2025
Смотреть онлайн Yeoju - Сихын Ситизен 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Yeoju — Сихын Ситизен, 18 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Yeoju
8'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Сихын Ситизен
87'
90'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Yeoju - 1-ый Гол
10'
Сихын Ситизен - Угловой
15'
Сихын Ситизен - Угловой
28'
Yeoju - Угловой
35'
Yeoju - Угловой
48'
Yeoju - Угловой
73'
Сихын Ситизен - Угловой
87'
Сихын Ситизен - 2-ой Гол
89'
Сихын Ситизен - Угловой
90'
Сихын Ситизен - 3-ий Гол
Превью матча Yeoju — Сихын Ситизен
Статистика матча
Владение мячом
36%
64%
Атаки
52
65
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу