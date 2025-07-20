20.07.2025
Смотреть онлайн Чханвон Сити - Пхочхон 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Чханвон Сити — Пхочхон, 18 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чангвон.
МСК, 18 тур, Стадион: Чангвон
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Чханвон Сити
71'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Пхочхон
56'
90+8'
Счет после первого тайма 0:0
Пхочхон
56'
Чханвон Сити
71'
Пхочхон
90+8'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
54'
Чханвон Сити - Угловой
56'
Пхочхон - 1-ый Гол
68'
Чханвон Сити - Угловой
71'
Чханвон Сити - 2-ой Гол
83'
Пхочхон - Угловой
90'
Пхочхон - Угловой
90+5'
Чханвон Сити - Незабитый пенальти
90+8'
Пхочхон - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Чханвон Сити — Пхочхон
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
92
101
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу