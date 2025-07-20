20.07.2025
Смотреть онлайн Тэджон - Кимхэ Сити 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Тэджон — Кимхэ Сити, 18 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Daejeon Hanbat Stadium.
МСК, 18 тур, Стадион: Daejeon Hanbat Stadium
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Завершен
0 : 0
20 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Кимхэ Сити - Угловой
19'
Тэджон - Угловой
27'
Тэджон - Угловой
43'
Тэджон - Угловой
45+5'
Кимхэ Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
70'
Кимхэ Сити - Угловой
86'
Кимхэ Сити - Угловой
90+6'
Тэджон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,1
Превью матча Тэджон — Кимхэ Сити
Статистика матча
Владение мячом
38%
62%
Атаки
67
79
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу