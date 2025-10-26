Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : ФК Витебск — Макслайн Рогачев , 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе ЦСК Витебский .

Превью матча ФК Витебск — Макслайн Рогачев

Команда ФК Витебск в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-19. Команда Макслайн Рогачев, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-9. Команда ФК Витебск в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Макслайн Рогачев забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Макслайн Рогачев, в том матче победу одержали хозяева.