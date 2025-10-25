Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Славия-Мозырь - Неман Гродно 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьБеларусь - Премьер-лига: Славия-МозырьНеман Гродно, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юность Стадион.

МСК, 26 тур, Стадион: Юность Стадион
Беларусь - Премьер-лига
Славия-Мозырь
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Неман Гродно
Смотреть онлайн
Превью матча Славия-Мозырь — Неман Гродно

Команда Славия-Мозырь в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-10. Команда Неман Гродно, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Славия-Мозырь в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Неман Гродно забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Неман Гродно, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
Неман Гродно
Славия-Мозырь
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Неман Гродно
Неман Гродно
1:2
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
Обзор

Статистика матча

Атаки
52
41
Угловые
5
4
Игры 26 тур
26.10.2025
ФК Витебск
-:-
Макслайн Рогачев
Отменен
26.10.2025
ФК Молодечно-ДЮСШ-4
0:1
ФК Арсенал Дзержинск
Завершен
26.10.2025
Ислоч
1:1
Динамо-Брест
Завершен
25.10.2025
БАТЭ Борисов
1:0
Торпедо Жодино
Завершен
25.10.2025
ФК Гомель
4:1
ФК Слуцк
Завершен
25.10.2025
Славия-Мозырь
2:1
Неман Гродно
Завершен
25.10.2025
Нафтан Новополоцк
1:3
Динамо Минск
Завершен
24.10.2025
ФК Минск
2:2
ФК Сморгонь
Завершен
Комментарии к матчу
