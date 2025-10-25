Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : Славия-Мозырь — Неман Гродно , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юность Стадион .

Превью матча Славия-Мозырь — Неман Гродно

Команда Славия-Мозырь в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-10. Команда Неман Гродно, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Славия-Мозырь в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Неман Гродно забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Неман Гродно, в том матче победу одержали гостьи.