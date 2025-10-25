Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : БАТЭ Борисов — Торпедо Жодино , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борисов-Арена .

Превью матча БАТЭ Борисов — Торпедо Жодино

Команда БАТЭ Борисов в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-16. Команда Торпедо Жодино, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-12. Команда БАТЭ Борисов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Торпедо Жодино забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Торпедо Жодино, в том матче победу одержали хозяева.