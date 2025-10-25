Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн БАТЭ Борисов - Торпедо Жодино 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьБеларусь - Премьер-лига: БАТЭ БорисовТорпедо Жодино, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Борисов-Арена.

МСК, 26 тур, Стадион: Борисов-Арена
Беларусь - Премьер-лига
БАТЭ Борисов
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Торпедо Жодино
Смотреть онлайн
Превью матча БАТЭ Борисов — Торпедо Жодино

Команда БАТЭ Борисов в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-16. Команда Торпедо Жодино, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-12. Команда БАТЭ Борисов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Торпедо Жодино забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Торпедо Жодино, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

БАТЭ Борисов
БАТЭ Борисов
Торпедо Жодино
БАТЭ Борисов
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.05.2025
Торпедо Жодино
Торпедо Жодино
3:2
БАТЭ Борисов
БАТЭ Борисов
Обзор

Статистика матча

Атаки
108
102
Угловые
2
4
Игры 26 тур
26.10.2025
ФК Витебск
-:-
Макслайн Рогачев
Отменен
26.10.2025
ФК Молодечно-ДЮСШ-4
0:1
ФК Арсенал Дзержинск
Завершен
26.10.2025
Ислоч
1:1
Динамо-Брест
Завершен
25.10.2025
БАТЭ Борисов
1:0
Торпедо Жодино
Завершен
25.10.2025
ФК Гомель
4:1
ФК Слуцк
Завершен
25.10.2025
Славия-Мозырь
2:1
Неман Гродно
Завершен
25.10.2025
Нафтан Новополоцк
1:3
Динамо Минск
Завершен
24.10.2025
ФК Минск
2:2
ФК Сморгонь
Завершен
