Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига : ФК Гомель — ФК Слуцк , 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центральный .

Превью матча ФК Гомель — ФК Слуцк

Команда ФК Гомель в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-15. Команда ФК Слуцк, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда ФК Гомель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Слуцк забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды ФК Слуцк, в том матче победу одержали гостьи.