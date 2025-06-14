14.06.2025
Смотреть онлайн Сорренто - Бэйсуотер Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига: Сорренто — Бэйсуотер Сити, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Percy Doyle Reserve.
МСК, 12 тур, Стадион: Percy Doyle Reserve
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Сорренто
72'
90+1'
Завершен
2 : 4
14 июня 2025
Бэйсуотер Сити
16'
24'
31'
49'
Бэйсуотер Сити
16'
Бэйсуотер Сити
24'
Бэйсуотер Сити
31'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
Бэйсуотер Сити
49'
Сорренто FC
72'
Сорренто FC
90+1'
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,1
Текстовая трансляция
11'
Бэйсуотер Сити - Угловой
16'
Бэйсуотер Сити - 1-ый Гол
24'
Бэйсуотер Сити - 2-ой Гол
31'
Бэйсуотер Сити - Угловой
31'
Бэйсуотер Сити - 3-ий Гол
43'
Сорренто FC - Угловой
45'
Сорренто FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
49'
Бэйсуотер Сити - 4-ый Гол
60'
Сорренто FC - Угловой
65'
Сорренто FC - Угловой
69'
Бэйсуотер Сити - Угловой
72'
Сорренто FC - 5-ый Гол
90+1'
Сорренто FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,1
Превью матча Сорренто — Бэйсуотер Сити
Статистика матча
Атаки
62
60
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу