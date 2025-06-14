Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Сорренто - Бэйсуотер Сити 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Премьер-лига: СоррентоБэйсуотер Сити, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Percy Doyle Reserve.

МСК, 12 тур, Стадион: Percy Doyle Reserve
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Сорренто
72'
90+1'
Завершен
2 : 4
14 июня 2025
Бэйсуотер Сити
16'
24'
31'
49'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Бэйсуотер Сити icon
16'
Бэйсуотер Сити icon
24'
Бэйсуотер Сити icon
31'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
Бэйсуотер Сити icon
49'
Сорренто FC icon
72'
Сорренто FC icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Бэйсуотер Сити - Угловой
16'
Бэйсуотер Сити - 1-ый Гол
24'
Бэйсуотер Сити - 2-ой Гол
31'
Угловой
Бэйсуотер Сити - Угловой
31'
Бэйсуотер Сити - 3-ий Гол
43'
Угловой
Сорренто FC - Угловой
45'
Угловой
Сорренто FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
49'
Бэйсуотер Сити - 4-ый Гол
60'
Угловой
Сорренто FC - Угловой
65'
Угловой
Сорренто FC - Угловой
69'
Угловой
Бэйсуотер Сити - Угловой
72'
Сорренто FC - 5-ый Гол
90+1'
Сорренто FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4 : 2,1

Превью матча Сорренто — Бэйсуотер Сити

Статистика матча

Атаки
62
60
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
4
Игры 12 тур
14.06.2025
Стерлинг Македония
1:3
Олимпик Кингсвэй
Завершен
14.06.2025
Балкатта
2:2
Перт СК
Завершен
14.06.2025
Сорренто
2:4
Бэйсуотер Сити
Завершен
14.06.2025
Перт РедСтар
2:0
Вестерн Найтс
Завершен
14.06.2025
Флореат Атена
2:2
Армадейл
Завершен
14.06.2025
Фримантл Сити ФК
1:2
Perth Glory NPL
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA