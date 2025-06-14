14.06.2025
Смотреть онлайн Фримантл Сити ФК - Perth Glory NPL 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига: Фримантл Сити ФК — Perth Glory NPL, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Фримантл Сити ФК
34'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Perth Glory NPL
45+2'
74'
Фримантл Сити ФК
34'
Perth Glory NPL
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Perth Glory NPL
74'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Фримантл Сити ФК - Угловой
34'
Фримантл Сити ФК - Угловой
34'
Фримантл Сити ФК - 1-ый Гол
43'
Perth Glory NPL - Угловой
45+2'
Perth Glory NPL - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
52'
Perth Glory NPL - Угловой
55'
Perth Glory NPL - Угловой
70'
Perth Glory NPL - Угловой
74'
Perth Glory NPL - 3-ий Гол
83'
Фримантл Сити ФК - Угловой
89'
Perth Glory NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Превью матча Фримантл Сити ФК — Perth Glory NPL
Статистика матча
Атаки
72
70
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу