14.06.2025
Смотреть онлайн Перт РедСтар - Вестерн Найтс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига: Перт РедСтар — Вестерн Найтс, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ECU Joondalup.
МСК, 12 тур, Стадион: ECU Joondalup
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Перт РедСтар
8'
27'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
8'
Перт РедСтар FC - 1-ый Гол
23'
Перт РедСтар FC - Угловой
27'
Перт РедСтар FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
57'
Перт РедСтар FC - Угловой
60'
Перт РедСтар FC - Угловой
63'
Перт РедСтар FC - Угловой
73'
Перт РедСтар FC - Угловой
75'
Перт РедСтар FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Перт РедСтар — Вестерн Найтс
Статистика матча
Атаки
103
98
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу