14.06.2025
Смотреть онлайн Флореат Атена - Армадейл 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига: Флореат Атена — Армадейл, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Litis Stadium.
МСК, 12 тур, Стадион: Litis Stadium
Австралия - Западная Австралия - Премьер-лига
Флореат Атена
74'
90+6'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Армадейл
83'
86'
Счет после первого тайма 0:0
Флореат Атена
74'
Армадейл
83'
Армадейл
86'
Флореат Атена
90+6'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Армадейл - Угловой
10'
Флореат Атена - Угловой
10'
Флореат Атена - Угловой
13'
Армадейл - Угловой
30'
Армадейл - Угловой
35'
Армадейл - Угловой
44'
Флореат Атена - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Армадейл - Угловой
74'
Флореат Атена - 1-ый Гол
77'
Флореат Атена - Угловой
82'
Армадейл - Угловой
83'
Армадейл - 2-ой Гол
86'
Армадейл - 3-ий Гол
89'
Армадейл - Угловой
90+6'
Флореат Атена - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Флореат Атена — Армадейл
Статистика матча
Атаки
48
60
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу