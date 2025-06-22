Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Юта Роялс - Женщины - ОЛ Рейн (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Юта Роялс - ЖенщиныОЛ Рейн (жен), 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.

МСК, 13 тур, Стадион: Рио Тинто
США - NWSL - Женщины
Юта Роялс - Женщины
31'
Завершен
1 : 4
22 июня 2025
ОЛ Рейн (жен)
6'
16'
66'
90+1'
Смотреть онлайн
Seattle Reign Women icon
6'
Seattle Reign Women icon
16'
Юта Роялс - Женщины icon
31'
Счет после первого тайма 1:2
Seattle Reign Women icon
66'
Seattle Reign Women icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
6'
Seattle Reign Women - 1-ый Гол
9'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
14'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
16'
Seattle Reign Women - 2-ой Гол
19'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
21'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
31'
Юта Роялс - Женщины - 3-ий Гол
44'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
59'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
66'
Seattle Reign Women - 4-ый Гол
75'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
76'
Угловой
Юта Роялс - Женщины - Угловой
90+1'
Seattle Reign Women - 5-ый Гол
90+5'
Угловой
Seattle Reign Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Юта Роялс - Женщины — ОЛ Рейн (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Юта Роялс - Женщины Юта Роялс - Женщины
52%
ОЛ Рейн (жен) ОЛ Рейн (жен)
48%
Атаки
79
72
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
3
8
Игры 13 тур
23.06.2025
San Diego Wave Women
0:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
22.06.2025
Портленд Торнс
1:0
Ред Старс
Завершен
22.06.2025
Норт Каролина Кураж
2:1
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
22.06.2025
Готэм (жен)
2:1
Bay FC Women
Завершен
22.06.2025
Юта Роялс - Женщины
1:4
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
21.06.2025
Расинг Луисвилл (жен)
2:0
Орландо Прайд - Женщины
Завершен
21.06.2025
Kansas City Current Women
1:0
Ангел Сити (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
