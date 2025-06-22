22.06.2025
Смотреть онлайн Юта Роялс - Женщины - ОЛ Рейн (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Юта Роялс - Женщины — ОЛ Рейн (жен), 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто.
МСК, 13 тур, Стадион: Рио Тинто
США - NWSL - Женщины
Завершен
1 : 4
22 июня 2025
ОЛ Рейн (жен)
6'
16'
66'
90+1'
Seattle Reign Women
90+1'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
3'
Seattle Reign Women - Угловой
Seattle Reign Women - 1-ый Гол
9'
Seattle Reign Women - Угловой
14'
Seattle Reign Women - Угловой
Seattle Reign Women - 2-ой Гол
19'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
21'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
31'
Юта Роялс - Женщины - 3-ий Гол
44'
Seattle Reign Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Seattle Reign Women - Угловой
59'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
Seattle Reign Women - 4-ый Гол
75'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
76'
Юта Роялс - Женщины - Угловой
Seattle Reign Women - 5-ый Гол
90+5'
Seattle Reign Women - Угловой
Превью матча Юта Роялс - Женщины — ОЛ Рейн (жен)
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
79
72
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу