22.06.2025

Смотреть онлайн Готэм (жен) - Bay FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Готэм (жен)Bay FC Women, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена.

МСК, 13 тур, Стадион: Ред Булл Арена
США - NWSL - Женщины
Готэм (жен)
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Bay FC Women
11'
30'
55'
Смотреть онлайн
Bay FC Women icon
11'
Gotham FC Women icon
30'
Счет после первого тайма 1:1
Gotham FC Women icon
55'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Bay FC Women - 1-ый Гол
20'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
30'
Gotham FC Women - 2-ой Гол
32'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
39'
Угловой
Bay FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Bay FC Women - Угловой
55'
Gotham FC Women - 3-ий Гол
79'
Угловой
Gotham FC Women - Угловой
90+4'
Угловой
Bay FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Готэм (жен) — Bay FC Women

Статистика матча

Владение мячом
Готэм (жен) Готэм (жен)
52%
Bay FC Women Bay FC Women
48%
Атаки
97
102
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
7
6
Игры 13 тур
23.06.2025
San Diego Wave Women
0:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
22.06.2025
Портленд Торнс
1:0
Ред Старс
Завершен
22.06.2025
Норт Каролина Кураж
2:1
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
22.06.2025
Готэм (жен)
2:1
Bay FC Women
Завершен
22.06.2025
Юта Роялс - Женщины
1:4
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
21.06.2025
Расинг Луисвилл (жен)
2:0
Орландо Прайд - Женщины
Завершен
21.06.2025
Kansas City Current Women
1:0
Ангел Сити (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
