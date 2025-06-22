22.06.2025
Смотреть онлайн Готэм (жен) - Bay FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Готэм (жен) — Bay FC Women, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена.
МСК, 13 тур, Стадион: Ред Булл Арена
США - NWSL - Женщины
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Bay FC Women
11'
30'
55'
Bay FC Women
11'
Gotham FC Women
30'
Gotham FC Women
55'
Текстовая трансляция
11'
Bay FC Women - 1-ый Гол
20'
Gotham FC Women - Угловой
30'
Gotham FC Women - 2-ой Гол
32'
Gotham FC Women - Угловой
39'
Bay FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Bay FC Women - Угловой
55'
Gotham FC Women - 3-ий Гол
79'
Gotham FC Women - Угловой
90+4'
Bay FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
97
102
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
7
6
