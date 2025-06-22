Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Норт Каролина Кураж - Хьюстон Даш - Женщины 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Норт Каролина КуражХьюстон Даш - Женщины, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе WakeMed Soccer Park.

МСК, 13 тур, Стадион: WakeMed Soccer Park
США - NWSL - Женщины
Норт Каролина Кураж
71'
81'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Хьюстон Даш - Женщины
1'
Смотреть онлайн
Хьюстон Даш - Женщины icon
1'
Счет после первого тайма 0:1
Норт Каролина Кураж icon
71'
Норт Каролина Кураж icon
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
1'
Хьюстон Даш - Женщины - 1-ый Гол
15'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
21'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
23'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
27'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
33'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
50'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
52'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
55'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
62'
Угловой
Норт Каролина Кураж - Угловой
71'
Норт Каролина Кураж - 2-ой Гол
74'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
75'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
81'
Норт Каролина Кураж - 3-ий Гол
87'
Угловой
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Норт Каролина Кураж — Хьюстон Даш - Женщины

История последних встреч

Норт Каролина Кураж
Норт Каролина Кураж
Хьюстон Даш - Женщины
Норт Каролина Кураж
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Хьюстон Даш - Женщины
Хьюстон Даш - Женщины
2:1
Норт Каролина Кураж
Норт Каролина Кураж
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Норт Каролина Кураж Норт Каролина Кураж
52%
Хьюстон Даш - Женщины Хьюстон Даш - Женщины
48%
Атаки
65
47
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
12
6
Игры 13 тур
23.06.2025
San Diego Wave Women
0:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
22.06.2025
Портленд Торнс
1:0
Ред Старс
Завершен
22.06.2025
Норт Каролина Кураж
2:1
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
22.06.2025
Готэм (жен)
2:1
Bay FC Women
Завершен
22.06.2025
Юта Роялс - Женщины
1:4
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
21.06.2025
Расинг Луисвилл (жен)
2:0
Орландо Прайд - Женщины
Завершен
21.06.2025
Kansas City Current Women
1:0
Ангел Сити (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
