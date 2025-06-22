22.06.2025
Смотреть онлайн Норт Каролина Кураж - Хьюстон Даш - Женщины 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - NWSL - Женщины: Норт Каролина Кураж — Хьюстон Даш - Женщины, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе WakeMed Soccer Park.
МСК, 13 тур, Стадион: WakeMed Soccer Park
США - NWSL - Женщины
Норт Каролина Кураж
71'
81'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
1'
Хьюстон Даш - Женщины - 1-ый Гол
15'
Норт Каролина Кураж - Угловой
21'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
23'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
27'
Норт Каролина Кураж - Угловой
33'
Норт Каролина Кураж - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Норт Каролина Кураж - Угловой
50'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
52'
Норт Каролина Кураж - Угловой
55'
Норт Каролина Кураж - Угловой
62'
Норт Каролина Кураж - Угловой
71'
Норт Каролина Кураж - 2-ой Гол
74'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
75'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
81'
Норт Каролина Кураж - 3-ий Гол
87'
Хьюстон Даш - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Норт Каролина Кураж — Хьюстон Даш - Женщины
История последних встреч
Норт Каролина Кураж
Хьюстон Даш - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Хьюстон Даш - Женщины
2:1
Норт Каролина Кураж
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
65
47
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
12
6
Комментарии к матчу