22.06.2025
Смотреть онлайн Портленд Торнс - Ред Старс 22.06.2025. Прямая трансляция
МСК, 13 тур, Стадион: Йелд Вен Филд
США - NWSL - Женщины
Портленд Торнс
59'
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
15'
Ред Старс - Угловой
42'
Портленд Торнс - Угловой
45'
Ред Старс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Ред Старс - Угловой
59'
Портленд Торнс - 1-ый Гол
84'
Портленд Торнс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
54
50
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
4
1
