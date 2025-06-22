Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Портленд Торнс - Ред Старс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - NWSL - Женщины: Портленд ТорнсРед Старс, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд.

МСК, 13 тур, Стадион: Йелд Вен Филд
США - NWSL - Женщины
Портленд Торнс
59'
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Ред Старс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Портленд Торнс icon
59'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Ред Старс - Угловой
42'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
45'
Угловой
Ред Старс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Ред Старс - Угловой
59'
Портленд Торнс - 1-ый Гол
84'
Угловой
Портленд Торнс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Портленд Торнс — Ред Старс

Статистика матча

Владение мячом
Портленд Торнс Портленд Торнс
50%
Ред Старс Ред Старс
50%
Атаки
54
50
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
4
1
Игры 13 тур
23.06.2025
San Diego Wave Women
0:0
Вашингтон Спирит - Женщины
Завершен
22.06.2025
Портленд Торнс
1:0
Ред Старс
Завершен
22.06.2025
Норт Каролина Кураж
2:1
Хьюстон Даш - Женщины
Завершен
22.06.2025
Готэм (жен)
2:1
Bay FC Women
Завершен
22.06.2025
Юта Роялс - Женщины
1:4
ОЛ Рейн (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
