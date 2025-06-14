Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Кукс Хилл Юнайтед - СК Белмонт Суонси Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Кукс Хилл ЮнайтедСК Белмонт Суонси Юнайтед, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Newcastle Athletics Field.

МСК, 15 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Кукс Хилл Юнайтед
30'
Завершен
1 : 4
14 июня 2025
СК Белмонт Суонси Юнайтед
7'
44'
54'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
7'
Кукс Хилл Юнайтед icon
30'
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
44'
Счет после первого тайма 1:2
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
54'
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
90'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
6'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
7'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 1-ый Гол
12'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
14'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
21'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
28'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
30'
Кукс Хилл Юнайтед - 2-ой Гол
32'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
33'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
44'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
54'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 4-ый Гол
58'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
90'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Кукс Хилл Юнайтед — СК Белмонт Суонси Юнайтед

Статистика матча

Атаки
79
45
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
11
12
Игры 15 тур
15.06.2025
Чарлстаун Аззурри
1:1
Бродмедоу Мэджик
Завершен
15.06.2025
Ньюкасл Олимпик
2:2
Валентине Феникс
Завершен
14.06.2025
ФК Мейтленд
1:2
ФК Вестон Воркерс
Завершен
14.06.2025
Кукс Хилл Юнайтед
1:4
СК Белмонт Суонси Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Адамстаун Резебуд
0:1
Лэмбтон Джаффас
Завершен
14.06.2025
Эджворт Иглз
3:0
ФК Нью Лэмбтон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA