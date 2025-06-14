14.06.2025
Смотреть онлайн Кукс Хилл Юнайтед - СК Белмонт Суонси Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Кукс Хилл Юнайтед — СК Белмонт Суонси Юнайтед, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Newcastle Athletics Field.
МСК, 15 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Завершен
1 : 4
14 июня 2025
СК Белмонт Суонси Юнайтед
7'
44'
54'
90'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
4'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
6'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
7'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 1-ый Гол
12'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
14'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
21'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
28'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
30'
Кукс Хилл Юнайтед - 2-ой Гол
32'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
33'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
44'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 3-ий Гол
54'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 4-ый Гол
58'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
83'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
90'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 5-ый Гол
90+1'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
Превью матча Кукс Хилл Юнайтед — СК Белмонт Суонси Юнайтед
Статистика матча
Атаки
79
45
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
11
12
Комментарии к матчу