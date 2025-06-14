14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Мейтленд - ФК Вестон Воркерс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: ФК Мейтленд — ФК Вестон Воркерс, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cooks Square Park.
МСК, 15 тур, Стадион: Cooks Square Park
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
ФК Мейтленд
89'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
ФК Вестон Воркерс
83'
90+3'
ФК Мейтленд
89'
ФК Вестон Воркерс
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2
Текстовая трансляция
15'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
27'
ФК Мейтленд - Угловой
31'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
32'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
42'
ФК Мейтленд - Угловой
42'
ФК Мейтленд - Угловой
53'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
55'
ФК Мейтленд - Угловой
68'
ФК Мейтленд - Угловой
83'
ФК Вестон Воркерс - 1-ый Гол
89'
ФК Мейтленд - 2-ой Гол
90+3'
ФК Вестон Воркерс - 3-ий Гол
Превью матча ФК Мейтленд — ФК Вестон Воркерс
Статистика матча
Атаки
111
104
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
11
9
