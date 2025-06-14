14.06.2025
Смотреть онлайн Эджворт Иглз - ФК Нью Лэмбтон 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Эджворт Иглз — ФК Нью Лэмбтон, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack McLaughlan Oval.
МСК, 15 тур, Стадион: Jack McLaughlan Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Эджворт Иглз
14'
29'
55'
Завершен
3 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,0
Текстовая трансляция
14'
Эджворт Иглз - 1-ый Гол
29'
Эджворт Иглз - 2-ой Гол
38'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
45+1'
Эджворт Иглз - Угловой
55'
Эджворт Иглз - 3-ий Гол
60'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
Превью матча Эджворт Иглз — ФК Нью Лэмбтон
Статистика матча
Атаки
92
60
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
7
4
